العالم اليوم - فيديو.. عدسة الكاميرا ترصد الدمار الهائل في كهرمان مرعش

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 11:16 صباحاً - عقب كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، كشفت عدسات الكاميرات العديد من المشاهد المحزنة لهول ما لحق بالبلدين من أضرار مادية وبشرية.

وأظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر" حالة من الدمار الهائل الذي لحق بمدينة كهرمان مرعش.

وعكس المقطع انهيارا مهولا في أبنية المدينة، وحالة من الفوضى عمت شوارعها.

وعملت فرق الإنقاذ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على انتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا، حيث ارتفع عدد القتلى في البلاد من جراء الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين إلى قرابة ثلاثة آلاف.

وهز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين فأسقط مجمعات سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف المصابين أو المشردين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في أحدث بيان لها إن نحو 8 آلاف شخص أُنقذوا من 4758 مبنى مدمرا في الهزات الأرضية في اليوم السابق.

زلازل تركيا