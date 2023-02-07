الاتحاد الأوروبى لـ«القاهرة الإخبارية»: أرسلنا 27 فرقة للمشاركة فى الإنقاذ

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الرسمية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 3 آلاف و381 شخصًا، وزيادة عدد الجرحى إلى أكثر من 20 ألفا.



كما أعلنت وزارة الصحة السورية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب شمال البلاد فجر أمس الإثنين، إلى 812 قتيلا و1449 مصابا.