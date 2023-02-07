تركيا: إنقاذ 7 آلاف شخص من تحت أنقاض الزلزال

جدة - نرمين السيد - يذكر أن زلزالا كان قد ضرب جنوب شرق تركيا أمس بقوة 7.8 درجات، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4 آلاف شخص وإصابة 18 ألفا على الأقل بجروح فى تركيا وسوريا المجاورة لها.

وأكد نائب رئيس تركيا، أن رجال الإنقاذ فى البلاد يواصلون البحث عن ناجين من الزلزال، مشيرًا إلى أنه لا مخاطر من انهيار السدود.