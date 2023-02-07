الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب شمال البلاد فجر أمس الإثنين، إلى 812 قتيلا و1449 مصابا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب الصحة السورية، تتركز الإصابات والوفيات فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس التى تركز فيها الزلزال. وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر أمس الإثنين، أعقبته هزة قوية ثانية بقوة 7.7 عند منتصف النهار، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى فى البلدين.

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