جدة - نرمين السيد - أكد وزير البيئة والتخطيط التركى، اليوم الثلاثاء، أن بعض الهزات الارتدادية وصلت إلى 6.7 درجة على مقياس ريختر، لافتًا إلى أنه حدث أكثر من 200 هزة ارتدادية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفى مؤتمر صحفى نقلته "القاهرة الإخباية"، قال وزير البيئة والتخطيط التركى: "نقوم بعمليات الإنقاذ فى 1500 نقطة مختلفة"، مؤكدًا العمل حاليًا على حصر الخسائر والأضرار الناجمة عن الزلزال. وأعلنت السلطات الرسمية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3 آلاف و381 شخصًا، وزيادة عدد الجرحى إلى أكثر من 20 ألفا، جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر أمس الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البيئة التركى: نجرى عمليات الإنقاذ فى 1500 نقطة مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.