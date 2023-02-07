روسيا: زلزال بقوة 5.3 درجة يهز سفيرو كوريلسك وآخر يضرب جزر الكوريل

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالاً بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، هز سفيرو كوريلسك الروسية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأضافت وسائل الإعلام الروسية أن زلزالا آخر بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل الروسية. ويعيش العالم أصداء زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا، فجر أمس الإثنين، وأودى بحياة الآلاف، وخلف دمارًا واسعًا فى البلدين.

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