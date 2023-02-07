العالم اليوم - بورصة طوكيو تنهي سلسلة مكاسب وسط ترقب لكلمة رئيس الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تنهي سلسلة مكاسب وسط ترقب لكلمة رئيس الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:18 صباحاً - قلص المؤشر نيكي الياباني مكاسبه ليغلق على تراجع الثلاثاء مع ترقب المستثمرين خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكن مجموعة كبيرة من أرباح الشركات جعلت السوق بلا اتجاه.

وانخفض المؤشر نيكي 0.03 بالمئة ليغلق عند 27685.47 نقطة ويقطع رابع جلسة رابحة على التوالي بعدما ظلت التعاملات خلال معظم الجلسة في المنطقة الإيجابية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1983.40 نقطة.

ويترقب المستثمرون كلمة باول المقررة في وقت لاحق اليوم لرصد أي تغيير في خطاب البنك المركزي الأميركي بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي نموا قويا للوظائف ونشاطا قويا للخدمات في يناير.

وقال تشيهيرو أوهتا مساعد المدير العام في إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية "فقدت السوق الاتجاه مع استمرار موسم الأرباح في اليابان. كان هناك مزيج من البيع والشراء استنادا إلى النتائج.

"كما أن المشاركين في السوق يرغبون في معرفة ما سيقوله باول لاحقا اليوم".

وتراجع سهم فاست ريتيلنج المالكة ليونيكلو 0.52 بالمئة وكان أكثر ما أثر سلبا على نيكي. وفقد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.01 بالمئة وهوى سهم وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 1.63 بالمئة.

وانخفض قطاع الصلب 2.95 بالمئة ليقدم بذلك الأداء الأسوأ بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات.

وصعد سهما مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.2 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.