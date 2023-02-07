كييف: روسيا ترسل تعزيزات جديدة إلى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد حاكم أوكرانى، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا، حيث تتوقع كييف شن هجوم روسى جديد، يبدأ الأسبوع المقبل، على امتداد الجبهة التى تشهد معارك ضارية منذ شهور، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وترى كييف أن هناك أسباب "رمزية" للهجوم الروسى المتوقع، حيث يتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لبداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير. وبحسب "رويترز"، تخطط أوكرانيا أيضًا لشن هجوم فى الربيع لاستعادة الأراضى المفقودة، لكنها تنتظر تسلم أسلحة وعد بها الغرب، مثل الصواريخ بعيدة المدى ودبابات القتال.

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