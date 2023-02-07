تركيا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 3881.. والجرحى أكثر من 20 ألفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الرسمية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 3 آلاف و381 شخصًا، وزيادة عدد الجرحى إلى أكثر من 20 ألفا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول مجموعة فرق الإنقاذ التابعة للوزارة إلى تركيا للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذى وقع جنوبى البلاد. وفى بيان لها، قالت وزارة الطوارئ التركية: "هبطت 3 طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية فى مطار أضنة وعلى متنها أكثر من 100 فرد من رجال الإنقاذ والأطباء، وتسع وحدات من المعدات الخاصة إلى منطقة الكارثة". وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة تضم أيضا مستشفى ميدانيا مجهزا للطائرات، تابعا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، لتقديم المساعدة للمنكوبين، كما تم تزويد عمال الإنقاذ الروس بمناظير داخلية ورادارات اختراق الأرض وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة بحث صوتى تتيح اكتشاف العالقين تحت الأنقاض على عمق يصل إلى 4.5 متر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مزودة بكاميرات لمراقبة الموقف من الجو.

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