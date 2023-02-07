ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سوريا إلى 769 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فإن الإصابات والوفيات وقعت فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس. وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فجر أمس الإثنين، أعقبته هزة قوية ثانية بقوة 7.7 عند منتصف النهار، مخلّفة قتلى وجرحى ودمارًا غير مسبوق.

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