«روسآتوم» الروسية تبحث بناء محطة للطاقة النووية فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - وقالت لياناج إنه: "ترغب شركة روسآتوم فى بناء محطة للطاقة النووية فى سريلانكا"، مشيرة إلى أن: "مناقشة هذا المشروع جارية ونأمل أن تنجح".

وأعلن السفير الروسى فى سريلانكا، ليفان دزاجاريان، مؤخرا أن بلاده تجرى مباحثات مع سريلانكا لبناء محطتين صغيرتين للطاقة النووية بسعة 55 ميجا وات لكل منهما.

من جهة أخرى، أعلنت السفيرة السريلانكية لدى موسكو، أن بلادها وروسيا تتفاوضان حاليا على قرض لشراء الوقود الروسي، مشيرة إلى أن سريلانكا تنتظر قرارا من الجانب الروسي.

وقالت لياناج ـ "طلب الرئيس السابق للبلاد قرضا لشراء الوقود، لكن طلبه لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة الروسية"، موضحة أن بلادها تنتظر قرارا من موسكو بهذا الشأن، وأضافت أن سريلانكا تتعافى ببطء الآن من أزمات الوقود والعملة، التى بدأت الصيف الماضى وتمكنت إلى حد ما من التأقلم، لافتة إلى أن توزيع الوقود فى بلادها يعتمد فى الوقت الراهن على الحصص.

وتابعت: "يمكننى القول إننا تعاملنا مع الأزمات إلى حد ما، ويمكن للسلطات أن تحكم البلاد والوضع يتحسن".

وفيما يتعلق بالرحلات الجوية بين روسيا وسريلانكا، قالت السفيرة السريلانكية لدى موسكو:"نناقش حاليا مع الجانب الروسى زيادة عدد الرحلات الجوية، حيث نخطط لبدء تشغيل رحلات منتظمة".

واستأنفت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" فى أوائل أكتوبر الماضى رحلاتها إلى كولومبو، بعد تعليقها بسبب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا.