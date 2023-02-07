تركيا.. ارتفاع جديد فى حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا إن إجمالى الإصابات جراء الزلزال ارتفع إلى 15 ألفًا و834 حالة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى، قوله إن عدد الأبنية المنهارة بسبب الزلزال ارتفع إلى 3471 منشأة، فضلًا عن وقوع 145 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأضاف فى تصريحات فى مؤتمر صحفى قال خلالها إن المنكوبين سيتم نقلهم إلى المدارس والجامعات والفنادق فى عدة مدن.

وأوضح أقطاى أن عمليات إرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة تواجه بعض الصعوبات، نظرًا لإغلاق الطرق فضلا عن عمليات البحث عن المفقودين جراء الزلزال.

وأكد أنه جارٍ إصلاح خطوط الغاز الطبيعى فى المناطق المتضررة، وإعادة التيار الكهربائى تدريجيا فى كهرمان مرعش، إضافة إلى توزيع 52 ألفًا من المنكوبين على مراكز الإيواء

وأكد نائب رئيس تركيا، أن رجال الإنقاذ فى البلاد يواصلون البحث عن ناجين من الزلزال، مشيرًا إلى أنه لا مخاطر من انهيار السدود.