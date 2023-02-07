الصين تقدم 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا بعد الزلزال

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الصليب الأحمر الصينى سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا. وكانت السلطات فى تركيا قد أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد فجر أمس الإثنين، ارتفعت إلى 2921 قتيلًا.

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