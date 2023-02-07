الرئيس التونسى يوجه برقيتى تعزية إلى سوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس التونسى قيس سعيد، برقية عزاء للرئيس السورى بشار الأسد ونظيره التركى، فى ضحايا الزلزال الذى اجتاح كلا البلدين فجر أمس الإثنين، مخلفًا آلاف القتلى والمصابين.





ووفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، عبر قيس سعيد خلال البرقيتين، عن تضامن تونس وتعاطفها مع شعبى سوريا وتركيا فى مصابهما جراء الزلزال الذى بلغت قوته وآثاره مستوى لم تشهده المنطقة منذ نحو قرن. وجدّد قيس سعيد التأكيد على "استعداد تونس التام للوقوف إلى جانب الأشقاء فى سوريا وتركيا فى هذه الفاجعة وتقديم العون والمساعدة الأخوية لتجاوز تداعياتها".

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