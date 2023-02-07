المكسيك.. ارتفاع وفيات الالتهاب السحائى إلى 35 حالة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات الصحية فى المكسيك، إنها سجلت 79 حالة إصابة بالالتهاب السحائى خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الإصابة الأولى بـ الالتهاب السحائى كانت فى ولاية دورانجو فى أواخر العام الماضى.
وخضع المرضى المصابون فى دورانجو لعملية جراحية فى مستشفيات خاصة، حيث تم استخدام التخدير النخاعى.
وتصف حكومة ولاية دورانجو - عبر موقعها على الإنترنت - تفشى الالتهاب السحائى المستمر بأنه "حالة غير مسبوقة فى العالم".
وكان مسؤولو منظمة الصحة العالمية قالوا فى ديسمبر الماضى إنهم يراقبون الوضع ويساعدون فى التحقيق فى حالات الالتهاب السحائى المقلقة.
يشار إلى أن هذا المرض يرتبط غالبًا بالتهاب مؤلم فى الدماغ وينتج عادةً عن فيروس، أو بكتيريا أو عدوى فطرية فى بعض الحالات.
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