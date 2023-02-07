بورصة طوكيو.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

جدة - نرمين السيد - وزاد مؤشر نيكى القياسى المؤلف من 225 سهما 71ر 60 نقطة أو ما يعادل 22ر0% ليصل إلى 36ر27754 نقطة فى الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلى (0230 بتوقيت جرينتش). كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 82ر8 نقطة أو45ر0% ليصل إلى 04ر1988 نقطة.

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