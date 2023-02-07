فلسطين تراسل جهات أممية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إرسال ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومالطا بصفتها رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الاعتداءات الفتاكة والمدمرة لـ إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرسائل أشارت الى انعدام التدخل الدولى الفورى لفرض المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 41 شهيدا فلسطينيا، الى جانب مئات الجرحى.

وفى هذا السياق، أشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بمحاصرة مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوع، واستهداف مخيم عقبة جبر للاجئين، ما أسفر عن استشهاد 5 شبان فلسطينيين فى مخيم عقبة جبر، وإصابة العشرات بجروح، الى جانب اعتقالها لعشرات الفلسطينيين.

كما أوضح قيام إسرائيل بتصعيد خططها لهدم المزيد من منازل الفلسطينيين، بينما تواصل محاولاتها للتهجير القسرى والتطهير العرقى للشعب الفلسطينى من أرضه، فى انتهاك جسيم للقانون الدولى، منوهًا بأن هناك ما يقرب من 77 فلسطينيا، من بينهم 42 طفلا، فى منطقة وادى قدوم بالقدس الشرقية المحتلة معرضون لخطر فقدان منازلهم والعيش نازحين بشكل قسرى، مذكرا بالبيان الصادر عن المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فى 3 فبراير، والذى شدد فيه -من جملة أمور أخرى- على "القلق من أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدى إلا إلى المزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولى الإنسانى".

ودعا المندوب الفلسطينى المجتمع الدولى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفقا للقانون الدولى، ودعم القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بشكل ملموس، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن 904 والدعوة المحددة لنزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين والتواجد الدولى المؤقت، من أجل ضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.