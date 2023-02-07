جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة الأنباء السورية، بوصول ثانى طائرة قادمة من العراق، إلى مطار دمشق الدولى، محملة بالمساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذى ضرب البلاد فجر أمس الاثنين.





وكان القراق قد فتح جسرًا جويًا إلى سوريا وتركيا، مساء الاثنين، لإرسال المساعدات الإنسانية لإغاثة المنكوبين فى كلا البلدين، جراء الزلزال الذى بلغت قوته وآثاره مستوى لم تشهده المنطقة منذ نحو قرن. وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فجر الاثنين، أعقبته هزة قوية ثانية بقوة 7.7 عند منتصف النهار، مخلّفة قتلى وجرحى ودمارًا غير مسبوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. وصول طائرة عراقية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضررى الزلزال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.