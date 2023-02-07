العالم اليوم - هل تستطيع الحيوانات التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟

انتم الان تتابعون خبر هل تستطيع الحيوانات التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 07:20 صباحاً - رغم شهادات كثيرين عن ملاحظة اتباع الحيوانات سلوكا غريبا قبل الزلازل والهزات الأرضية، إلا أن العلم لا يزال يرفض الفرضية القائلة بإمكانية تنبؤ هذه المخلوقات بالكوارث الطبيعية.

وتشير سجلات تاريخية إلى أن سكان اليونان القديمة قد شاهدوا هروبا جماعيا لحيوانات مثل الفئران والثعابين من مناطقهم، قبل زلزال قوي وقع في عام 373 تقريبا قبل الميلاد.

وتوالت الحكايات المماثلة التي يقول رواتها إنهم شاهدوا أسماكا وطيورا وهي تظهر سلوكا غريبا قبل نشاط زلزالي.

مثل هذه الحكايات أثارت اهتمام الباحثين الذين يستخدمون أحدث التقنيات لمراقبة الحيوانات المختلفة التي يقال إنها تتنبأ بالزلازل في وقت مبكر.

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