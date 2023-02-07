جنرال أمريكى: نحقق فى وجود متفجرات على منطاد التجسس الصينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف قائد القيادة الشمالية فى القوات الأمريكية جلين فانهيرك فى حديثه للصحفيين، "فى أى وقت تقوم فيه بشيء من هذا القبيل، فإننا نفترض أن هذه الإمكانات موجودة"، بحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

ويبلغ ارتفاع البالون الصينى 200 قدم ووزنه آلاف الأرطال وحمولة بحجم طائرة نفاثة.

جاء تصريح الجنرال الأمريكى فى أعقاب إحاطة قدمها المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى، الذى دافع عن قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بالانتظار وإسقاط البالون الصينى عند ساحل ساوث كارولينا أمس الأول.

وقال فانهيرك "لأن الرئيس قرر أنهم لن يقوموا بإسقاطه حتى يتمكن من القيام بذلك بأمان، وهذا يعنى المياه، أتاحت لنا فرصة رائعة لاكتساب فهم أفضل، لدراسة قدرات هذا البالون".

وأمر بايدن بإسقاط البالون يوم الأربعاء الماضى، ولكن بناءً على نصيحة الجيش الأمريكى تم تأجيل تنفيذ الأمر حتى السبت الماضى حيث أرسل سلاح الجو طائرة مقاتلة من طراز "إف 22" للقيام بهذه المهمة.

ورفض كيربى الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الصينى شى جين بينج قد أمر بمهمة المنطاد أو كان على علم بها.

وقال كيربى: "أود الامتناع عن الدخول فى أى مناقشات حول تقييماتنا الاستخباراتية لهذا الأمر".