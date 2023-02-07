العراق: هزة أرضية ضربت قضاء بيجى فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، فى تصريح للقناة العراقية، مساء أمس الإثنين، إن :"أهالى قضاء بيجى ابلغوا عن تعرض القضاء لهزة ارضية دون معرفة قوتها"، مضيفًا أن أهالى قضاء الشرقاط أبلغوا أيضا عن حدوث هزة أرضية.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب أمس مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.