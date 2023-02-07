مصرع 36 شخصا جراء انزلاقات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في بيرو

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين فى الدفاع المدني، يوم الاثنين، بأن الانزلاقات أسفرت كذلك عن سقوط عشرات المصابين.
وطالت الكارثة نحو 2000 عائلة، ولا تزال أعمال الإغاثة مستمرة، حيث تبحث أجهزة الطوارئ والشرطة عن المفقودين.
وبدأت الانزلاقات الأرضية فى منطقة أريكيبا بجنوب بيرو منذ يوم الأحد، بنتيجة الأمطار الغزيرة التى ضربت المنطقة.
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