العالم اليوم - تحقيق روسي حول استخدام أوكرانيا للسلاح الكيميائي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 04:24 صباحاً - قالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية يوم الإثنين، إنها تحقق في اشتباه في استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة كيميائية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت.

وذكرت لجنة التحقيق أن دونيتسك، وهي منطقة موالية لروسيا في الأراضي التي سيطرت عليها في شرق أوكرانيا، أبلغت عن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية لأسلحة كيميائية بالقرب من المدينتين.

وأضافت "نتيجة لذلك، يعاني جنود روس من تدهور في صحتهم وأعراض تسمم"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها.

ومنذ بدء العملية العسكرية قبل عام تقريبا، حذرت روسيا مرارا من أن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات، لكنهم اعتبروا أنها مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب لكن مع إلقاء اللوم على أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو مجرد اتهام.