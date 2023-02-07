ترامب ينفى تحليق مناطيد صينية فوق الولايات المتحدة خلال ولايته

جدة - نرمين السيد - نفى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مزاعم مسؤول فى البنتاغون بأن مناطيد المراقبة الصينية قد حلقت فوق الولايات المتحدة خلال فترة ولايته، مؤكدا أن ذلك "لم يحدث أبدا".





وبعد أن كشف مسؤول كبير فى البنتاغون أن ثلاثة "مناطيد مراقبة" صينية اخترقت الأجواء الأمريكية خلال عهد ترامب ولكن لم يتم إسقاطها أو الكشف عن الأمر للعلن، قال ترامب: "لم يحدث ذلك معنا فى ظل إدارتى ولو حدث لكنا أسقطناه (المنطاد) على الفور.. إنها معلومات مضللة".

ومضى ترامب فى وصف إدارة الرئيس الحالى جو بايدن بأنها "غير كفؤة"، مشيرا إلى أنها زعمت وقوع حوادث مماثلة خلال فترة رئاسته لأنها "تبدو سيئة للغاية".

بدوره، قال جون بولتون، الذى عمل مستشارا للأمن القومى فى إدارة ترامب، إنه "على يقين 100% بأنه لم تحدث مثل هذه الرحلات الجوية خلال فترة ولايته"، مبينا أنه لم يسمع بأى حوادث من هذا القبيل قبل أو بعد مغادرة البيت الأبيض.

وأضاف أنه إذا كان لدى إدارة بايدن "أمثلة محددة، فعليهم إخبار الكونغرس".

هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية من قبل أن مقاتلاتها أسقطت منطادا صينيا فوق المياه الإقليمية الأمريكية.