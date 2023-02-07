عاجل.. القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 2379 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى، تصريحات فى مؤتمر صحفى قال خلالها إن المنكوبين سيتم نقلهم إلى المدارس والجامعات والفنادق فى عدة مدن.
وأوضح أقطاى أن عمليات إرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة تواجه بعض الصعوبات، نظرًا لإغلاق الطرق فضلا عن عمليات البحث عن المفقودين جراء الزلزال.
وأكد أنه جارٍ إصلاح خطوط الغاز الطبيعى فى المناطق المتضررة، وإعادة التيار الكهربائى تدريجيا فى كهرمان مرعش، إضافة إلى توزيع 52 ألفًا من المنكوبين على مراكز الإيواء
وأكد نائب رئيس تركيا، أن رجال الإنقاذ فى البلاد يواصلون البحث عن ناجين من الزلزال، مشيرًا إلى أنه لا مخاطر من انهيار السدود.
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