زلزال تركيا وسوريا.. الحماية المدنية الجزائرية تشارك فى الإنقاذ والإغاثة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر أنها أرسلت عناصر من قوات الحماية المدنية إلى تركيا وسوريا للمشاركة فى عمليات الإنقاذ والإغاثة، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلدين فى الساعات الأولى من أمس الاثنين، مخلفًا آلاف القتلى والمصابين.





وكان انطلاق الفوج الأول من عناصر الحماية المدنية المكون من 89 فردا إلى تركيا، تحت إشراف وزير الداخلية الجزائرى إبراهيم مراد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وأشار الوزير الجزائرى إلى التقاليد الراسخة لبلاده حول التضامن الدولى لمجابهة الكوارث الطبيعية، مؤكدا متابعة الرئيس الجزائرى عن كثب لهذه العملية.

وأضاف أن فريقا آخر من عناصر الحماية المدنية سيتوجه أيضا إلى سوريا للمساهمة فى عمليات الإنقاذ والإغاثة إثر الزلزال الذى ضرب هذا البلد.

كان زلزال قوى قد ضرب، فجر اليوم، مناطق فى جنوبى الجمهورية التركية وشمالى الجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين.