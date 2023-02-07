ترودو يعلن استعداد كندا للمساعدة بعد الزلزال المدمر فى تركيا وسوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كندا استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية، لـ سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذى شهده البلدان فى الساعات الأولى من أمس الاثنين، مخلفًا وراءه آلاف القتلى والمصابين.





وقال رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، فى بيان، إن بلاده تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بعد زلزال قوى ترك آلاف القتلى فى تركيا وسوريا، واصفًا التقارير والصور الواردة من تركيا وسوريا بأنها "مدمرة". وأضاف: "كندا مستعدة لتقديم المساعدة". "صلواتنا مع كل من تضرر من هذه الزلازل الكبيرة، وقلوبنا مع من فقدوا أحباءهم". ولم ترد وزارة الخارجية الكندية على طلبات للتعليق اليوم حول ما إذا كان أى كنديين قد تأثروا فى تركيا وسوريا.

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