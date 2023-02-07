واشنطن تدعو لـ استمرار فتح المعابر الإنسانية إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام أجنبية، أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، دعا لايتمرار فتح المعابر الإنسانية إلى سوريا، أمام حركة المنظمات الأهلية.





ووفقًأ لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى تصريحات صحفية، إن بلاده تنظر فى موارد التمويل الإضافية المتاحة للتعامل مع تداعيات الزلزال على جانبى الحدود التركية السورية. وشهدت كل من سوريا وتركيا فى الساعات الأولى من أمس الاثنين، زلزالاً مدمرًا، وصلت قوته إلى 7.8 درجة على مقياس ريختر، أعقبته هزة قوية ثانية بقوة 7.7، وسقط على إثره المئات من القتلى والجرحى، كم سبب دمارًا غير مسبوق.

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