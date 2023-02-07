عاجل.. القاهرة الإخبارية: زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرقى تركيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، تعرض تركيا لزلزال جديد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، تعرض تركيا لزلزال جديد. وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن زلزال جديد ضرب ولاية كهرمان جنوب شرقى تركيا، كانت قوته 5.4 درجة.

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