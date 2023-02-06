سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال وتضرر الشبكة الكهربائية 

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن بيان الصحة السورية، أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.
من ناحية أخرى، أدى الزلزال، الذى ضرب سوريا فجر اليوم، إلى حدوث أضرار فى الشبكة الكهربائية بعدد من المحافظات، حيث تضررت عدد كبير من المحولات الكهربائية فى محافظة اللاذقية، كما أدى إلى سقوط عدد من الأعمدة، وتقطع عدد من شبكات المنخفض فى مناطق الحفة والعسالية والرميلة بجبلة وشارع الغزالات.
ومن جانبه قال المدير العام لمؤسسة مياه اللاذقية محمد ميهوب فى تصريح للوكالة السورية، أن شبكة المياه توقفت عن العمل وتضررت بقرى الرامة القاقعية بويب العسل ضهر السريانى المشيرفة – ضهر بيت عاقل بسبب انهيار خزان ضهر السريانى العالى نتيجة الزلزال.
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