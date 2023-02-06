سوريا توجه نداء دوليا لمساعدتها ودعمها فى مواجهة تداعيات الزلزال

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الخارجية: "تعرضت سوريا فجر اليوم الاثنين الـ 6 من فبراير 2023 لزلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أدى فى حصيلة أولية إلى وقوع مئات الوفيات، وإصابة الآلاف، وانهيار عشرات المبانى السكنية، وتصدع غيرها، وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية والحيوية وعلى الفور استنفرت الجمهورية العربية السورية كافة، وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة آثار هذا الزلزال والهزات الارتدادية التى تلته والتى لا تزال مستمرة".
وأضاف البيان، أن سوريا تناشد المجتمع الدولى لمد يد العون ودعم الجهود التى تبذلها الحكومة السورية فى مواجهة الكارثة الإنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بأعمال البحث عن الأحياء وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الجثث، وتقديم المساعدات الغذائية والصحية ولوازم الإيواء والإطعام للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية فى جميع أنحاء سوريا.
من ناحية أخرى، نفى مدير آثار حمص وتدمر حسام حاميش فى تصريح لوكالة الأنباء السورية صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى عن انهيار ثلاثة أبراج أثرية فى تدمر، موضحا أنه تم التأكد ميدانيا من خلال تفقد منطقة تدمر الأثرية ولا يوجد شيء مما تم تداوله.
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