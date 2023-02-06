العالم اليوم - مأساة سورية.. نجاة طفلة من الزلزال خسرت أمها وأشقاءها

انتم الان تتابعون خبر مأساة سورية.. نجاة طفلة من الزلزال خسرت أمها وأشقاءها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 10:24 مساءً - سارع رجال الإنقاذ في نقل الطفلة السورية رغد إسماعيل إلى بر الأمان من بين أنقاض منزلها الذي انهار بسبب زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا، لكن معظم أفراد عائلتها لقوا حتفهم.

وخرجت رغد محمولة بين ذراعي أحد عمال الإنقاذ دون أن تصاب بأذى من بين الأنقاض في مدينة أعزاز السورية فجر الاثنين.

وقال قريب لها يتولى رعايتها إن شقيقها وشقيقتها ووالدتها الحبلى لقوا حتفهم.

وقال قريبها، الذي ذكر أن اسمه أبو حسام، لـ"رويترز": "هناك خوف على الأب من كسر في الظهر، البنت بخير، الأم الحامل توفيت وتوفي كل من ابنتها عمرها خمس سنوات وابنها عمره أربع".

وقال أبو حسام إنه جرى إنقاذ أسرة أخرى في المبنى تتكون من أم وثلاثة أطفال.

كانت أسرة رغد قد نزحت عن بلدة مورك خلال الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من 11 عاما.

وأعزاز بلدة قرب الحدود التركية تسيطر عليها المعارضة السورية.