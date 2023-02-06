الرئيس التركي يعلن الحداد 7 أيام في البلاد إثر الزلزال المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:33 مساءً - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحداد 7 أيام في عموم أنحاء البلاد، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد صباح اليوم، وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وقال الرئيس أردوغان، في تغريدة على موقع تويتر، مساء اليوم: تم إعلان فترة حداد وطنية لمدة سبعة أيام، سيتم رفع علمنا إلى نصف الصاري حتى غروب الشمس يوم الأحد، 12 فبراير، بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا في 6 فبراير 2023.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التركية والسورية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود التركية السورية، اليوم الاثنين، إلى 2600 على الأقل في كلا البلدين.

وأعلنت تركيا عن 1651 حالة وفاة و11119 مصابا، حتى الآن في حصيلة غير نهائية، فيما ارتفع عدد الوفيات في سوريا حسبما أعلنت الحكومة، إلى 570 حالة وفاة و1403 مصابين، بينما المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتركيا شمال سوريا، فبلغ عدد الوفيات فيها جراء الزلزال 430 وأكثر من 1400 مصاب.

وضرب زلزال، فجر الاثنين، منطقة حدودية بين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهر اليوم بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.