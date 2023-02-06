حصيلة الزلزال تتخطى الـ 1600 قتيل و11 ألف مصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:33 مساءً - أعلن وزير الصحة في تركيا، فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إلى 1651 قتيلًا.

ووفقًا لقناة "سى إن إن ترك"، أضاف الوزير "قوجة"، أن 11 ألفًا و119 أصيبوا في 10 محافظات، فيما دمر الزلزال 3471 مبنى.

ومن جانبه قال وزير الدفاع التركى خلوصي أكار، إن "القوات المسلحة "بدأت العمل مع جميع أصدقائها، حيث أنشأت أنشأنا مركزًا للأزمات، وممرًا للمساعدات الجوية مع 17 طائرة

وبدوره افاد وزير الزراعة فاتح دونمز، بأن البنية التحتية لم تستطع، أن تصمد أمام شدة الزلزال الشديد، وتعرضت لأضرار جسيمة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ بدأت في التدخل منذ اللحظة الأولى وقمنا في مختلف المحافظات المحافظات.

وصرح فؤاد أقطاي نائب الرئيس أن المواطنين في المناطق المنكوبة يمكنهم الحصول على خبزهم من المخابز مجانًا.