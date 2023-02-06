الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و1353 إصابة

جدة - نرمين السيد - وقال معاون وزير الصحة السورى، الدكتور أحمد ضميرية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.
وأضاف ضميرية، أن غرفة إدارة الطوارئ فى وزارة الصحة تقيم الوضع بشكل آنى واستباقى، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة فى مختلف المحافظات، موضحا أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر فى جميع المحافظات.
وفى سياق متصل، سيرت محافظة درعا آليات مع طواقمها إلى محافظة حلب للمساعدة فى أعمال رفع الأنقاض جراء الزلزال الذى تعرضت له، كما تواصل محافظة اللاذقية والجهات الحكومية الخدمية فيها والجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية جهودها، لتأمين مراكز إيواء للمتضررين فى كل من اللاذقية وجبلة، وغيرها من المناطق التى ضربها الزلزال، وتزويدها بالمستلزمات الأساسية.
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