العالم اليوم - من منطقة الزلزال.. رسألة طمأنة من لاعب مغربي إلى متابعيه

انتم الان تتابعون خبر من منطقة الزلزال.. رسألة طمأنة من لاعب مغربي إلى متابعيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 09:22 مساءً - بادر لاعب كرة القدم المغربي الذي يلعب ضمن الدوري التركي، أيوب الكعبي، إلى طمأنة متابعيه، يوم الاثنين، بعدما أدى زلزال مدمر في جنوب البلاد إلى وقوع أكثر من 1600 قتيل، إلى جانب ألف قتيل في سوريا المجاورة.

وكتب اللاعب الكعبي الذي يلعب في نادي هاتاي سبور، عبر حالة "ستوري" في موقع إنستغرام "السلام، أشكركم على الرسائل، الحمد لله أنا وعائلتي بخير، دعواتكم معنا واللهم احفظ الجميع".

وذكرت تقارير صحفية أن عددا من لاعبي فريق هاتاي سبور يوجدون بالفعل تحت الأنقاض، وسط جهود من أجل إخراجهم.

وتأتي طمأنة الكعبي، فيما كان عدد من متابعيه قد أبدوا خشيتهم بشأنه، نظرا لإقامته في المنطقة التي تعرضت للكارثة.

ومن بين اللاعبين الذين لم ترد أخبار تؤكد سلامتهم؛ لاعب المنتخب الغاني كريستيان أتسو، والمدير الرياضي للفريق التركي "هاتاي سبور"

في غضون ذلك، أعلن وزير الشباب والرياضة في تركيا، قصاب أوغلو، يوم الاثنين، إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، إلى أجل غير مسمى بسبب الزلزال.

وفي المنحى نفسه، أكد الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجيل العديد من المباريات خلال هذا الأسبوع بسبب الزلزال الذي لم تشهد البلاد مثيلا له منذ عقود.

وأورد الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه في ظل تسجيل وفيات وحالات إصابة وتواصل جهود البحث والإنقاذ بعد وقوع الزلزال، جرى اتخاذ قرار بإرجاء المباريات التي كانت مقررة يوم الاثنين في الدوري التركي الممتاز".