خبيرة جيوفيزيائية لـ«إكسترا نيوز»: ترددات زلزال تركيا مستمرة لمدة 10 أيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتورة لما عيناتى، أستاذ الجيوفيزياء، إن المنطقة التى وقع بها الزلزال اليوم فى تركيا تحدث بها زلازل كل فترة، ويكون فيها الزلزال بقوة معينة، ثم تحدث هزة بقوة معينة تسبب ضغوطات على الفالق الأرضى يولد بالتبعية هزة بقوة شديدة.





وأضافت عيناتى، خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»: «هذا الزلزال كبير للغاية، والدليل ما ظهر من دمار وعدد الضحايا، والترددات التى تحدث بعد كل الزلازل الكبيرة يتبعها ترددات قصيرة، ونظل نسجل ترددات لمدة 10 أيام بعد الزلزال الرئيسي». وتابعت الدكتورة لما عيناتى: «وفى حدود الساعة 12 والنصف ظهرا، وقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر بنفس مكان الزلزال السابق، وكلما مر الوقت كلما خفت قوة هذه الترددات الواقعة، ولكن لا يوجد شيء يمنع وقوع زلزال آخر فى نفس المكان». وواصلت: «إن كان من الممكن حدوث تسونامى بعد الزلزال فكان سيحدث فى الدقائق التابعة للزلزال مباشرة، ولكن بعد مرور هذه الساعات فلن يحدث، وذلك يرجع إلى أن الزلزال لم يسبب اهتزازا يولد تسونامى، وذلك يرجع إلى نوعية الزلزال وقوته وحسب تحريك قشرة الأرض ورد فعل الفالق الأرضي».

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