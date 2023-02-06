مسؤول إغاثة تركى لـ«القاهرة الإخبارية»: توقعات بارتفاع أرقام الضحايا لـ5000

جدة - نرمين السيد - قال شال يلدرم، مسؤول الإغاثة التركية، إنه يتوقع ارتفاع عدد وفيات الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم إلى 4000 لـ 5000 قتيل في تركيا فقط، خلافًا عن الضحايا الذين وقعوا في عددًا من المُدن السورية والذي تجاوز عددهم المئات.





وأضاف «يلدرم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الكثير من المبانى هدمت، فضلًا عن أن المواطنين يخشون الدخول إلى منازلهم. وتابع أن الإحصائيات الرسمية حتى الآن هى ارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر، إلى 1541 قتيل، و9733 مصابا، وارتفاع عدد الأبنية المنهارة إلى 3471 مبنى. وواصل أن وزارة الدفاع التركية، أقامت ممرًا جويًا لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المتضررة، جراء الزلزال القوى الذى ضرب جنوب البلاد، وتم تعبئة الطائرات لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مركباتهم لمنطقة الزلزال.

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