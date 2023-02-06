القاهرة الإخبارية: رغم الخلافات.. اليونان تجهز مساعدات لإرسالها لتركيا

جدة - نرمين السيد - قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن هناك بروتوكول تعاون ما بين تركيا واليونان فى الكوارث الطبيعية، وبالرغم من الأزمة القائمة بين الدولتين، إلا أن اليونان تعمل على تجهيز مساعدات لإرسالها إلى تركيا على متن طائرة سى 130، لكنها فى انتظار موافقة الجانب التركى.





وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحذيرات من علماء الجيولوجيا، خاصة أن اليونان تعد من الدول التى تقع فوق نطاق الزلازل. وتابع: فى الوقت ذاته أن جزيرة رودس اليونانية، شهدت صباح اليوم، زلزالا بمقياس 4.2 ريختر، جاء بعد ساعتين من حدوث زلزال تركيا. وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن علماء الزلازل فى اليونان أكدوا أن الزلزال فى جزيرة رودس اليونانية لا علاقة له بزلزال سوريا وتركيا، إذ إن الزلزال الذى وقع فى الدولتين الأخيريتن كان بقوة 7.7 درجات بدأ بمنطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات فى منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، والعديد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها عدة محافظات سورية، إضافة إلى تضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

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