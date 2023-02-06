بلينكن: المساعدة الأمريكية جارية لتركيا وسوريا بعد الزلزال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 07:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين 6 فبراير، إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة بالفعل بعدما ضرب زلزال قوي وسط تركيا وشمال غرب سوريا.

وأضاف بلينكن في بيان "استجابتنا الأولية لمساعدة تركيا جارية والمنظمات الإنسانية المدعومة أمريكيا في سوريا تتعامل مع تداعيات الزلزال في أنحاء البلاد. عازمون على بذل كل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل على مدى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة."

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية.



وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.