لبنان: إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية يومين تحسبا لهزات ارتدادية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم العالى بلبنان عباس الحلبى، إغلاق جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالى الرسمية والخاصة بالبلاد يومى، غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وذلك بعد حدوث الهزة الأرضية والتحذير من هزات ارتدادية جديدة، ومع تطور الأحوال المناخية السائدة فى لبنان واشتداد العاصفة.





وأكد الحلبى، أن تعطيل المدارس ليومين جاء لحين انتهاء العاصفة، ويتبين وضع الطرق، وخشية تشكل الجليد وحدوث حوادث انزلاق، وحرصا على سلامة الطلاب والتلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق دور الحضانة الخاصة كل يومى الثلاثاء والأربعاء بسبب الهزة الأرضية، التى حصلت فجر اليوم، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلا عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة فى لبنان. وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد اتخذ عدة قرارات لدعم المعلمين ماديا لإنهاء الإضراب فى المدارس الحكومية المستمر منذ قرابة شهر فى عموم البلاد. كما تقرر تشكيل لجنة لبحث سلامة المدارس وجميع المنشآت التعليمية فى البلاد.

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