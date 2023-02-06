العالم اليوم - حياة رغم الزلزال.. فيديو مؤثر لإنقاذ رضيع من تحت الركام

انتم الان تتابعون خبر حياة رغم الزلزال.. فيديو مؤثر لإنقاذ رضيع من تحت الركام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 07:24 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" إنقاذ لطفل رضيع من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين.

وعكس المقطع حالة من الذهول عند إنقاذ الرضيع الذي لم يتجاوز عمره الأشهر، عند انتشاله من تحت الأنقاض ملطخا بالدماء.

وخلف الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، الكثير من الأضرار البشرية والمادية.

واستنفرت الجهود المحلية في كلتا الدولتين لإنقاذ العالقين تحت أنقاض الزلزال المدمر.

واستثار الزلزال الجهود الدولية لطرح تقديم المساعدات للدولتين المنكوبتين، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ تساعد بعمليات انتشال الضحايا والجرحى.