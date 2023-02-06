مراسل «القاهرة الإخبارية»: بعض مطارات تركيا ما زالت مغلقة بسبب الزلزال

جدة - نرمين السيد - قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من تركيا، إن مطار أضنة بجنوب تركيا مغلق أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، بعد زلزال قوى ضرب المنطقة، صباح اليوم الإثنين، وأسقط المئات من القتلى وآلاف المصابين، كما توقفت الرحلات الجوية فى مطارى هاطاى وغازى عنتاب، بسبب الزلازل أيضا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم تفريغ مطارى كهرمان مرعش وغازى عنتاب، لتلقى المساعدات، فضلا عن أن وزارة الدفاع التركية، أكدت أن قواتها المسلحة أقامت ممرا جويا لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المتضررة، جراء الزلزال القوى الذى ضرب جنوب البلاد. وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قال: «قمنا بتعبئة طائراتنا لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مركباتهم لمنطقة الزلزال»، وذلك بعد أن ضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فجر اليوم الإثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة، وتسبب حتى الآن فى مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات بأنحاء المنطقة.

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