الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة و1326 إصابة

جدة - نرمين السيد - وقال معاون وزير الصحة السورى الدكتور أحمد ضميرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إلى جانب إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأضاف ضميرية، أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة السورية تُقيّم الوضع بشكل استباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

وفي سياق متصل، ناشدت سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والأمانة العامة للمنظمة، ووكالاتها، وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي عبرت عن تضامنها.