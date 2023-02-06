زلزال بقوة 3.8 درجة يهز غرب نيويورك

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، نقلا عن هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، كان مركز الزلزال يقع على بعد 1.3 ميل من مدينة سينيكا.

وقالت هيئة الأرصاد الأمريكية: "في حوالي الساعة 6:15 صباحًا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، شعر الكثير من الناس بزلزال قوي في منطقة بوفالو، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن ما إذا كان هناك أي ضرر من الزلزال".