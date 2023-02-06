سوريا: إيقاف مصفاة بانياس النفطية 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر السورى، إن طرطوس واللاذقية هى المحافظات الأكثر تضررًا جراء الزلزال، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة فى المناطق المنكوبة جراء الزلزال.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 600 قتيل فى عموم سوريا، جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.
كما أعلنت الحكومة السورية عن خطة طوارئ على المستوى الوطنى لمواجهة آثار الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين،
وترأس الرئيس السورى بشار الأسد، اجتماعا طارئا للحكومة حول تداعيات الزلزال، فيما أعلنت السلطات السورية تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين من الزلزال بشكل عاجل.
وضرب زلزال عنيف محافظات عدة فى سوريا، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال.
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