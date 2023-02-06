العالم اليوم - فؤاد أوقطاي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 06:22 مساءً - قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 1541 قتيلا و9700 جريح.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أوقطاي في أنقرة قال:

هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

سجلنا حتى الآن أكثر من 9700 إصابة جراء الزلزال .

. لا مخاطر من انهيار السدود جراء الزلزال.

ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541.

الملاحة الجوية عادت إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا.

وأسفر زلزال مدمر بشدة 7.8 درجات، في جنوب تركيا، صباح الاثنين، عن مقتل ما يزيد عن ألف شخص في البلاد ومئات الآخرين في سوريا المجاورة، بحسب ما أكده مسؤولون، وسط توقعات بأميركية بأن يتخطى حجم الخسائر الناجمة عن الكارثة مليار دولار.

وأظهرت الصور دمارا واسعا، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى أنقاض المباني، لأجل إخراج ناجين يرجح أنهم عالقون تحت الأنقاض.

والزلزال الذي وقع في منطقة كهرمان مرعش، على مقربة من الحدود مع سوريا، جرى استشعاره في دول كلبنان والأردن ومصر وإسرائيل، في حين تضررت مناطق بشدة من الكارثة.

وعقب الزلزال الأول، تم تسجيل هزة أرضية أخرى جديدة بشدة 7.5 درجات، بعد ظهر الاثنين، شمال شرقي تركيا.

وعلى غرار ما هو معتاد في مثل هذه الكوارث، تعرضت المنطقة لسلسلة من الهزات الارتدادية الأخرى، في حين جرى تسجيل أكبر الخسائر في جنوب تركيا ووسط سوريا.

ماذا نعرف حتى الآن؟