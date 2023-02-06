سوريا تناشد الأمم المتحدة للإغاثة جراء الزلزال المدمر

سوريا تناشد الأمم المتحدة للإغاثة جراء الزلزال المدمرناشدت سوريا، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها للإغاثة جراء الزلزال المدمر.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن وزارة الخارجية السورية في بيان لها القول: "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

هذا وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في البلاد جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط.