نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر استنفار للجيش اللبناني بعد تجاوز قوة إسرائيلية الخط التقني الحدودي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، بتسجيل انتشار للجيش اللبناني عند الحدود مع إسرائيل قرب مستعمرة المطلة، بعدما تجاوزت قوة إسرائيلية مدعومة بدبابة "ميركافا" السياج التقني الحدودي مع لبنان وتمركزت في منطقة مفتوحة في منطقة الحمامص دون أن تخرق الخط الأزرق.

وأضاف أنه "بالتوازي مع ذلك انتهت الأشغال الهندسية الإسرائيلية في وادي هونين بعد حفر خندق وتثبيت سياج معدني جديد قرب الخط الأزرق".

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استنفار للجيش اللبناني بعد تجاوز قوة إسرائيلية الخط التقني الحدودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.