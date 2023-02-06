الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 أشخاص من حزب الله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيا حزب الله لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب.
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المعاقبين سهلوا تمويل حزب الله عبر مراكز الصرافة.
كما قالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب.
وأفادت بأنه "يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني لعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.
كذلك صنفت وزارة الخزانة أيضاً شركة صرافة، وهي شركة خدمات مالية مملوكة للصراف اللبناني، بالإضافة إلى اثنين من أبنائه الذين يسهلون أنشطة والدهم المالية وشركته لدعم حزب الله.
عقوبات سابقة
يذكر أن الولايات المتحدة قد فرصت في ديسمبر 2022، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينها في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.
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